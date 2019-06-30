أصيب 8 أشخاص في حريقين بالخانكة وشبين القناطر إثر انفجار أسطوانة مكيف وغاز بوتوجاز، ونقل المصابون إلى المستشفيات المختصة، وتولت النيابة التحقيق.

وأخطر اللواء رضا طبلية مدير الأمن، من اللواء هشام سليم مدير المباحث، بالواقعة، وانتقل العميدان يحيى راضي رئيس مباحث المديرية وعبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي.

وأبلغ المقدم حازم سعد رئيس مباحث مركز الخانكه، بوقوع انفجار في تكييف بشقة وبالانتقال والفحص تبين أنه في أثناء تركيب فني تكييفات جهاز في أحد الشقق انفجرت أسطوانة الفريون ما أدى إلى إصابة الفني وصاحب الشقة، ونقلوا إلى مستشفى الخانكة العام.

بينما أخطر المقدم محمد عبد الله السايح رئيس مباحث مركز شبين القناطر، بانفجار أسطوانة غاز بوتوجاز بأحد المنازل وانتقلت سيارات الإطفاء وجرى السيطرة على النيران، وأسفر الحريق عن إصابة 6 أطفال بحروق طفيفه، ونقلوا إلى مسشتفى شبين القناطر، وتلقوا الإسعافات الأوليه وصرح لهم بالخروج عقب ذلك، وتولت النيابة التحقيق.