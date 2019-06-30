"روحنا نأكل من مطعم مشهور لم نتوقع حدوث ما حدث لنا بمجرد الأكل ما نزل معدتنا سكاكين كانت بتقطع فيها"، بتلك الكلمات بدأ عدد من ضحايا واقعة التسمم الغذائي بعد تناولهم وجبة العشاء بمطعم شهير بمدينة رأس البر السياحية في محافظة دمياط حديثهم لـ"الوطن".

دمياط: عشاء في مطعم شهير يدخل 20 زبونا المستشفى بـ"تسمم"

ويقول محمود الشرقاوي، أحد الضحايا: "تعودت على الذهاب لهذا المطعم أنا وزوجتي أسبوعيا وطلبنا وجبتين دجاج وبعد تناول الوجبات شعرنا بآلام شديدة في المعدة فظننت الأمر طبيعيا، لكن الألم باتت يزداد شيئا فشيئا ولم أعد اتحمل الألم الذي وصل للعظام".

وتابع: "ففي هذا اليوم أكلت أكثر من زوجتي وتوجهنا لمستشفى الحميات وأخذت علاج خافض الحرارة وللأسف مفيش فايدة الألم بيزداد فتوجهنا لمستشفى السلام وهناك أخبرونا بإصابتنا بتسمم وطالبونا بالتوجه لمستشفى الحميات لكتابة تقرير طبي هناك باعتبارها مستشفى حكومي"، مضيفا: "وتوجهنا للمستشفى التخصصي وأبلغونا بضرورة التوجه لمركز سموم المنصورة قولنا لهم إحنا مش قادرين وتعبانين جدا وعايزين نروح وأخذنا محاليل وحقن وجرى حجزنا في الحميات مرة ثانية وخرجنا بعد كتابة إقرار على نفسنا نظرا لأننا تاركين طفلنا الصغير وأخذ الأطباء مننا عينات دم لتحليلها".

وأضاف "محمود": "خضعنا لتحقيق النيابة العامة واتهمنا صاحب المطعم بتقديم وجبات فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي مطالبا بمحاسبة المتسبب في تسمم 22 مواطنا نقلوا للمستشفيات الحكومية".

وأضاف علي حسن: "المطعم كان هيموتنا"، وقالت أميرة أبو سر: "شقيقتي وزوجها وأولادها حدث لهم تسمم منذ ثلاثة أيام بسببه".

ولفتت جيهان العيسوي: "تعرض نجلي ومجموعة من أصدقائه للتسمم بعد تناولهم وجبات عنده الثلاثاء الماضي ومنذ هذا اليوم وحتى وقتنا هذا والحالة سيئة جدا"، متابعة: "ولادنا متبهدلين وبيتقطعوا من المغص ولن نترك حقهم".

ضبط 50 كيلو لحوم فاسدة في مطعم سوري شهير برأس البر

وشهد الشارع الدمياطي حالة من الذعر عقب ضبط كميات من اللحوم والكبدة الفاسدة بداخل أحد المطاعم الشهيرة بمدينة رأس البر السياحية وإصابة العشرات بحالة تسمم غذائي ونقلهم لمستشفى الحميات وطالب المواطنين بشن حملات تموينية مكبرة على المطاعم كافة التي تقدم وجبات جاهزة للمواطنين خشية تكرار الأزمة ذاتها.