تغيب عن العمل ونقص أدوية.. التحقيق مع 23 طبيبا وموظفا بكفر الشيخ

أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، 23 موظفا وطبيبا وممرضة ومراقب صحي بقرية البكاتوش بقلين للتحقيق.

وأحيل 9 أطباء وموظفين لانصرافهم عن العمل دون سند قانوني بوحدة طب الأسرة بقرية البكاتوش بقلين، بينما أحيل 7 موظفين بالوحدة المحلية لقرية البكاتوش لترك 3 منهم العمل دون سند قانوني، و4 لتغيبهم عن العمل.

وتبين من خلال مرور أعضاء جهاز التابعة الميدانية لمكتب المحافظ، على الوحدة، وجود نقص ببعض أدوية الطوارئ مثل "برمبران، اتروفين، امينو فيللين، جلوكوز 5%، جميع الأمصال"، يوجد نقص ببعض المستلزمات الطبية مثل "سرنجات، شاش، قطن، جوانتي".

وكلف محافظ كفرالشيخ، الدكتور فيصل جوده، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ باتخاذ اللازم، نحو توفير المستلزمات والأدوات الطبية، وتكثيف الرقابة والمرور على المستشفيات والوحدات الصحية، كما كلف الشؤون القانونية بالديوان العام بالتحقيق مع المتغيبين؛ مؤكداً أنه لا تهاون مع المقصرين.