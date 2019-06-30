عادت طائرة يمنية مرة أخرى إلى مطار القاهرة الدولي بعد إقلاعها بدقائق متجهة إلى عدن بسبب، لإصابة راكبة يمنية الجنسية بوعكة صحية.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن برج المراقبة تلقى إشارة من قائد طائرة شركة الخطوط اليمنية رقم 609، المتجهة إلى عدن، يطلب السماح له بالعودة مرة أخرى إلى المطار، بسبب إصابة راكبة يمنية "راضية.ع" 65 عاما، بوعكة صحية وأثناء الهبوط بالمطار تبين وجود عطل فني أصاب مجموعة العجل الخلفية اليمنى بالطائرة.

وسمح للطائرة بالهبوط بموقع 10 داخل أرض المهبط، وإنزال الركاب في إحدى صالات الترانزيت، واستدعاء فرق الصيانة لإصلاح العطل، كما جرى نقل الراكبة تحت إشراف محمود غنيم مشرف الإسعاف إلى عيادة الحجر الصحي برئاسة الدكتور حازم حسين، وأجري لها الإسعافات اللازمة.