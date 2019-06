وقع شجار بين الأمن والصحفيين الذين كانوا يتدافعون للاقتراب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، في أثناء مصافحتهما في المنطقة المنزوعة السلاح، أصيبت خلاله سيتفاني جريشام المتحدثة باسم البيت الأبيض بكدمات، في أثناء محاولتها مساعدة صحفي تابع للبيت الأبيض، لإيجاد مساحة للوقوف فيها لتوثيق اللحظة التاريخية بين الزعيمين.

وأظهر مقطع فديو متداول عبر "تويتر"، تدافع الصحفيين والأمن، بينما تدخلت جريشام لتوجه المراسلين خارج المبنى الذي يعقد فيه اجتماع الزعيمين.

This is the moment White House Press Secretary Stephanie Grisham got into a scuffle with North Korean security guards who were blocking US journalists pic.twitter.com/WSBkdDw17g

واختتم ترامب وكيم محادثات استمرت لنحو ساعة في المنطقة منزوعة السلاح الفاصلة بين الكوريتين، وقيل إنّ كيم عاد إلى كوريا الشمالية برفقة الرئيس الأمريكي ونظيره الكوري الجنوبي مون جاي-إن.

ودعا ترامب كيم إلى زيارة واشنطن وقتما شاء، موضحا أنّه يريد المضي قدما إلى الأمام في الإجراءات التي اتخذوها، بينما قال ترامب: "كان يوما تاريخيا للغاية وأسطوريا"، بحسب موقع "الحرة".

A SURREAL, CHAOTIC DMZ SCENE via live TV feed: AP photog Susie Walsh yelling for Asian press to get out of historic shot, Tucker Carlson calmly videotaping, WH wrangler Hannah Salem running around, KJU cracking up, Trump trying to look dignified, relieved Kim didn’t stand him up. pic.twitter.com/RyNM9Gsszp