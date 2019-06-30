أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، ضبط إدارة مراقبة الأغذية 3 أطنان و700 كيلوجرام منتجات ألبان مجهولة المصدر في معمل بقرية "ترعة غنيم" التابعة لمركز شربين.

وأوضح مكي، في تصريحات صحفية، أنهم ضبطوا 27 برميل شطة حمراء، و10 براميل مورتة وزن البرميل 100 كيلوجرام، لعدم وجود بيانات ومجهولة المصدر.

وأضاف أن لجنة إدارة مراقبة الأغذية أوصت الجهات المختصة بغلق المعمل لوجود خطر داهم على الصحة العامة وعدم وجود ترخيص ونقص اشتراطات صحية وعدم وجود شهادات صحية، وسحبت اللجنة عينات وأرسلتها للمعمل، وحُرر محضران جنح صحية بشأن المخالفات.

وأشار مكي إلى أن تكثيف فرق مراقبة الأغذية الرقابة والمرور على المنشآت الغذائية بالمنصورة يأتي في إطار تشديد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، على استمرار الحملات التفتيشية على منافذ الأغذية ومحلات بيع وتداول وتقديم الأطعمة والسلع لمتابعة جودة المعروضات والتأكد من مراعاتها شروط التداول والبيع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة على الفور تجاه المخالفين.