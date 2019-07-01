أعلن سيرجي تشيميزوف، رئيس مجموعة "روستيخ" الروسية العملاقة، بدء روسيا إنتاج منظومات الصواريخ المحدثة من طراز "إس-500" للدفاع الجوي، وأن الجيش الروسي سيحصل عليها قريبا، حسبما ذكر موقع سكاي نيوز.

وأوضح تشيميزوف، أن العمل يجري حاليا على تصميم أنواع جديدة ومحدثة من الأسلحة، مضيفا أنه "وفي الوقت الذي بإمكاننا فيه بيع منظومات (إس-400)، انطلقت بالتوازي مع ذلك عملية إنتاج المنظومات من طراز (إس-500)، وهي محدثة بشكل أكبر".

أبرز المعلومات عن المنظومة الصاروخية الجديدة إس 500

- منظومة صواريخ دفاعية أكثر تطورا من السلاح "إس 400"، حيث أن صواريخ "إس-500" مزودة بالذكاء الاصطناعي الذي يتيح لها اختيار أمثل ارتفاع وسرعة ومسار للوصول إلى هدف محدد.

- يمكنها إصابة أهداف على بعد 600 كيلو متر، وعلى ارتفاع 185 كيلومتر، أي أنها قادرة على إصابة أهداف في الفضاء القريب من الأرض.

- تستطيع "إس-500" اعتراض الطائرات والصواريخ السريعة جدا التي تفوق سرعتها سرعة الصوت كثيرا، حسبما ذكر موقع "سبوتنيك".

- بإمكان منظومة "إس 500"، تدمير 10 صواريخ باليستية أسرع من الصوت في آن واحد.

- قادرة على اعتراض الطائرات الخفية مثل "إف-22" و"إف-35".

- تستطيع كشف ومهاجمة 10 رؤوس نووية تحلق بسرعة تصل إلى 7 آلاف متر في الثانية.

- منظومة "إس-500" متحركة أي أنها يمكنها إطلاق صواريخ من أي مكان تصله.

- يمكن استخدامها في إسقاط الأقمار الصناعية، بفضل امتلاكها القدرة على التحليق لمسافات كبيرة جدا تصل إلى ارتفاعات قريبة من الفضاء الخارجي.

- ستكون أول منظومة دفاع جوي قادرة على إسقاط صواريخ أسرع من الصوت.

- يتوقع أن تدخل الخدمة في الجيش الروسي بحلول عام 2020.