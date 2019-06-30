قال الإعلامي عمرو أديب، إن مقر هيئة الجوازات والجنسية الجديد يمثل طفرة هائلة لخدمة المصريين والأجانب.

وأضاف، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر"، "مجمع التحرير مكان لم يعد يصلح للاستهلاك الآدمي، مكان صعب جدا، مكان تهالك وتعب".

وتابع، "سعيد جدا إني أشوف المقر الجديد للجوازات المصرية، حاجة مشرفة ومحترمة، وتليق بالإنسان المصري"، مشيرا إلى أن الباسبور المصري من أقوى باسبورات العالم.

واستطرد، "مكان محترم وجميل وعظيم، والبلد بتكرم شعبها لا منحة، ولا منة، المواطن المصري يحتاج ويستحق كل معاملة عظيمة بالمباني دي والخدمات دي".

وأعلنت وزارة الداخلية، نقل مقر الجوازات والهجرة من مجمع التحرير إلى مبنى كلية الشرطة في العباسية، أمس، كما تقرر افتتاح المقر الجديد للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بالعباسية، وبدء استقبال المواطنين والأجانب، لتلقي الخدمات اعتبارا من صباح الغد.

وصمم المقر الجديد على طراز معماري فريد، بمساحة تقدر بأكثر من 40 ألف متر مربع، ويتكون من 7 طوابق تضم الإدارات النوعية للإدارة العامة للجوازات، لاستيعاب منظومة عمل متكاملة تهدف في المقام الأول إلى تقديم خدمات تليق بالمصريين والأجانب القادمين للبلاد، كما تم استحداث منظومة الترقيم الآلي والاستدعاء الرقمي للخدمات المقدمة، مع استراتيجية متكاملة للتيسير على الجمهور وضعتها وزارة الداخلية، إذ تم تزويد المقر الجديد بأماكن لإنهاء إجراءات ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

بالصور إدارة الجوازات تفتح أبواب مقرها الجديد في العباسية غدا