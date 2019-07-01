مقتل 4 وإصابة 21 في هجوم صاروخي إسرائيلي على دمشق وحمص

قتل أربعة مدنيين بينهم طفل رضيع، وأصيب 21 آخرين بجروح جراء قصف صاروخي إسرائيلي على مواقع في محيط دمشق وحمص، حسبما أعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا)، الإثنين.

وأفاد مصدر عسكري سوري، اليوم، بأن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ معادية أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية من الأجواء اللبنانية باتجاه بعض المواقع العسكرية في حمص ومحيط دمشق.

وقال مراسل وكالة الأنباء السورية (سانا)، إنه نتيجة الضغط الناتج عن الانفجارات في سماء محيط دمشق تعرض عدد من منازل المدنيين لبعض الأضرار المادية في بلدة صحنايا، وتحطم زجاج المنازل، حسبما ذكرت قناة "إكسترا نيوز".