استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، معن رزوقي رئيس شركة شلمبرجير العالمية لمنطقة شمال الشرق الأوسط، والمهندس كريم بدوي المدير التنفيذي للشركة بمصر وشرق المتوسط، لمناقشة موقف المشروعات المشتركة بين قطاع البترول وشركة شلمبرجير في مناطق الصحراء الغربية وخليج السويس والبحر الأحمر، التي تشمل أنشطة المسح السيزمي وتجميع البيانات، باستخدام أحدث التقنيات وخبرات شلمبرجير العالمية، في إطار العمل على زيادة معدلات الإنتاج وخاصة من الحقول القديمة.

وتضمن اللقاء بحث تقدم العمل في مشروع تجميع البيانات السيزمية، باستخدام التقنيات الحديثة في منطقة خليج السويس، بهدف إعداد دراسة للمفاهيم الجيولوجية الجديدة التي من شأنها زيادة معدلات الإنتاج والاحتياطي.

وشهد الاجتماع استعراض الاستفادة من الخبرات والإمكانيات والتكنولوجيات المتقدمة التي تمتلكها شلمبرجير في مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والمشاركة، في تأهيل وتدريب الكوادر البشرية، وتم استعراض مدى التقدم الذي تم في تنفيذ برنامج المسار السريع لإعداد وتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة الذي تم تنفيذه وإلحاق 114 متدربا به، يمثلون المجموعة الأولى بالبرنامج بالتعاون مع شركة شلمبرجير، وتمت مناقشة الإعداد للبدء في تنفيذ عدد من البرامج خلال الفترة المقبلة.

كما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروع بوابة مصر لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف، من خلال إنشاء مركز معلومات يشمل أنشطة الاستكشاف والإنتاج لجمع ومعالجة البيانات باستخدام التقنيات الحديثة، تمهيدا لطرح المزايدات من خلال شبكة المعلومات الدولية.

من جانبه، أكد رئيس شركة شلمبرجير أنّ الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من تعزيز الشراكة وزيادة الاستثمارات، في ضوء أنّ مصر لها أولوية في أعمال الشركة بمنطقة الشرق الأوسط، وأنّ نتائج الأعمال المتميزة التي حققها قطاع البترول مؤحرا، في مختلف أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج، ما يمثل حافزا نحو زيادة وجود الشركة في مصر، وأنّ هناك العديد من الفرص الواعدة لزيادة حجم أعمالها خلال الفترة المقبلة.