ضبط شخصين تقدما لسفارة عربية بتأشيرات "مزورة"

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من مسؤولي سفارة إحدى الدول العربية بالجيزة، بتقدم شخصين بتأشيرتي دخول بأسمائهما لتوثيقها يشتبه في كونهما "مزورتين".

وتبين أن المشتبه بهما تقدمما لمسؤولي السفارة بتأشيرتي دخول إلكترونية بأسمائهما لتوثيقها، تفيد حصولهما على عقدي عمل بإحدى الشركات بالخارج "خلافا للحقيقة"، وبمواجهتهما قررا تحصلهما على التأشيرتين المضبوطتين من صورة مماثلة على شبكة الإنترنت، وتقدما بها للسفارة لتوثيقها بغرض الحصول على فرصة عمل.

وبفحص التأشيرتين المضبوطتين فنيا بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة، تبين أنهما مزورتين باستخدام طابعة كمبيوتر.