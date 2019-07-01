قال الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية، إنه سيتم افتتاح المرحلة الأولى من الحرم الجامعي الجديد بمدينة برج العرب الجديدة على مساحة 200 فدان بتكلفة تقارب 4 مليارات جنيه مصري بتمويل من موازنة الدولة المصرية في سبتمبر من عام 2019.
وأضاف الجوهري، في تصريحات منه اليوم، أن الحكومة اليابانية منحت للجامعة 150 مليون جنيه مصري لبناء محطات طاقة شمسية لتغذية الحرم الثانوي للجامعة لاحتياجاته من الطاقة.
ولفت إلى أنه تم تأسيس الجامعة المصرية اليابانية باتفاقية تعاون بين الحكومة المصرية والحكومة اليابانية في مارس 2009، مؤكدا ان الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا مرفق تعليمي عام ذا طابع خاص يحكمه قرار رئيس الجمهورية رقم 132 لسنة 2014، وقرار رئيس مجلس وزراء عام 2015 لينظم لائحة العمل بالجامعة.واوضح ان القوانين الحاكمة للجامعة تضع مجلس أمناء ُمولف من 20 شخصية بارزة من كل من مصر واليابان برئاسة السفيرة فايزة أبوالنجا.
وأشار إلى أن الجامعة استقبلت أول دفعة لبرامج الدراسات العليا في فبراير عام 2010، لافتا إلي ان الجامعة فتحت أبوابها لاستقبال الطلاب الجامعيين في عام 2017 لدراسة الهندسة، إدارة الأعمال، والعلوم الإنسانية.
ونوه إلى أن الجامعة الطلاب الراغبين في استكمال دراستهم العليا والحصول على درجة الدكتوراه أو الماجستير في ثمان مجالات مختلفة في الهندسة، وأربع مجالات مختلفة في العلوم الأساسية والتطبيقية. بالإضافة إلى إدارة الأعمال والعلوم الإنسانية، فضلا عن إتاحتها للطلاب الدكتوراه زيارة إحدى الجامعات اليابانية الشريكة لمدة ست إلى تسع شهور، وذلك للدراسة وإجراء الأبحاث.
وأكد أنه ومنذ بدايتها وحتى اليوم، استطاعت الجامعة تأمين تمويل مشاريعها البحثية من خلال استقطاب حوالي 41.5 مليون جنيه مصري منح من جهات بحثية محلية وعالمية، فضلا عن حصد علماء الجامعة العديد من الجوائز العلمية المرموقة منها جائزة أفضل دراسة بحثية عن التصنيع لعام 2018. والميدالية البرونزية في الملتقى الخامس للقاهرة تبتكر. يعمل بالجامعة 63 عضو هيئة تدريس، و273 موظفا إداريا.
كما أسهمت الحكومة اليابانية بمبلغ حوالي 3 مليار ين ياباني في شكل معدات وأجهزة بحثية وتعليمية لمعامل الحرم الجامعي، منذ التأسيس.
خرجت الجامعة 247 طالب دراسات عليا. 149طالب دكتوراه، و98 طالب ماجستير، منهم 10 طلاب من دول أفريقية مختلفة هي: كينيا، ونيجيريا، وأوغندا، وغانا، والكاميرون، وتنزانيا. وحاليا يدرس بالجامعة 176 طالب دراسات عليا منهم 20 طالب أفريقي. كما يدرس بالجامعة 144 طالب في مرحلة البكالريوس، حوالي 35% منهم حاصل على منحدراسية. منذ عام 2014؛ نشرت الجامعة المصرية اليابانية 621 ورقة بحثية في دوريات محكمة، كما نشرت 948 ورقة بحثية خلال مشاركة ياحثيها في مؤتمرات دولية. سجلت الجامعة على مدار تاريخها 36 براءة اختراع، ثلاث منها في الولايات المتحدة.