قال الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية، إنه سيتم افتتاح المرحلة الأولى من الحرم الجامعي الجديد بمدينة برج العرب الجديدة على مساحة 200 فدان بتكلفة تقارب 4 مليارات جنيه مصري بتمويل من موازنة الدولة المصرية في سبتمبر من عام 2019.

وأضاف الجوهري، في تصريحات منه اليوم، أن الحكومة اليابانية منحت للجامعة 150 مليون جنيه مصري لبناء محطات طاقة شمسية لتغذية الحرم الثانوي للجامعة لاحتياجاته من الطاقة.

ولفت إلى أنه تم تأسيس الجامعة المصرية اليابانية باتفاقية تعاون بين الحكومة المصرية والحكومة اليابانية في مارس 2009، مؤكدا ان الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا مرفق تعليمي عام ذا طابع خاص يحكمه قرار رئيس الجمهورية رقم 132 لسنة 2014، وقرار رئيس مجلس وزراء عام 2015 لينظم لائحة العمل بالجامعة.واوضح ان القوانين الحاكمة للجامعة تضع مجلس أمناء ُمولف من 20 شخصية بارزة من كل من مصر واليابان برئاسة السفيرة فايزة أبوالنجا.

وأشار إلى أن الجامعة استقبلت أول دفعة لبرامج الدراسات العليا في فبراير عام 2010، لافتا إلي ان الجامعة فتحت أبوابها لاستقبال الطلاب الجامعيين في عام 2017 لدراسة الهندسة، إدارة الأعمال، والعلوم الإنسانية.

ونوه إلى أن الجامعة الطلاب الراغبين في استكمال دراستهم العليا والحصول على درجة الدكتوراه أو الماجستير في ثمان مجالات مختلفة في الهندسة، وأربع مجالات مختلفة في العلوم الأساسية والتطبيقية. بالإضافة إلى إدارة الأعمال والعلوم الإنسانية، فضلا عن إتاحتها للطلاب الدكتوراه زيارة إحدى الجامعات اليابانية الشريكة لمدة ست إلى تسع شهور، وذلك للدراسة وإجراء الأبحاث.

وأكد أنه ومنذ بدايتها وحتى اليوم، استطاعت الجامعة تأمين تمويل مشاريعها البحثية من خلال استقطاب حوالي 41.5 مليون جنيه مصري منح من جهات بحثية محلية وعالمية، فضلا عن حصد علماء الجامعة العديد من الجوائز العلمية المرموقة منها جائزة أفضل دراسة بحثية عن التصنيع لعام 2018. والميدالية البرونزية في الملتقى الخامس للقاهرة تبتكر. يعمل بالجامعة 63 عضو هيئة تدريس، و273 موظفا إداريا.

كما أسهمت الحكومة اليابانية بمبلغ حوالي 3 مليار ين ياباني في شكل معدات وأجهزة بحثية وتعليمية لمعامل الحرم الجامعي، منذ التأسيس.

خرجت الجامعة 247 طالب دراسات عليا. 149طالب دكتوراه، و98 طالب ماجستير، منهم 10 طلاب من دول أفريقية مختلفة هي: كينيا، ونيجيريا، وأوغندا، وغانا، والكاميرون، وتنزانيا. وحاليا يدرس بالجامعة 176 طالب دراسات عليا منهم 20 طالب أفريقي. كما يدرس بالجامعة 144 طالب في مرحلة البكالريوس، حوالي 35% منهم حاصل على منحدراسية. منذ عام 2014؛ نشرت الجامعة المصرية اليابانية 621 ورقة بحثية في دوريات محكمة، كما نشرت 948 ورقة بحثية خلال مشاركة ياحثيها في مؤتمرات دولية. سجلت الجامعة على مدار تاريخها 36 براءة اختراع، ثلاث منها في الولايات المتحدة.