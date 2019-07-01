التقى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب والوفد البرلماني المرافق له، فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس الدوما الروسي، على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الدولي الثاني للتطوير البرلماني، والمنعقد في جمهورية روسيا الاتحادية.

وأعرب عبدالعال عن تقديره للشراكة الاستراتيجية المتنامية بين مصر وروسيا، والمتمثلة في تقارب رؤى البلدين حيال العديد من القضايا خاصة في منطقة الشرق الأوسط، مشيدا بالتنسيق السياسي والأمني بين البلدين الصديقين، الذي مثل انعقاد اجتماع آلية 2+2 على مستوى وزيري خارجية ودفاع البلدين مؤخرا، إضافة لكثافة الزيارات الرسمية المتبادلة على مستوى زعيمي البلدين.

وأكد عبدالعال حرص الدولة المصرية على تعميق مجالات التعاون مع روسيا في شتى المجالات خاصة في المجال الاقتصادي، إذ تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين زيادة مستمرة متمثلة في التوقيع على اتفاقية المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تؤسس لشكل جديد من التعان بين البلدين يرتكز بالأساس على التصنيع المشترك، الذي يمثل خطوة مهمة في نفاذ المنتجات المشتركة للبلدين إلى الأسواق الإفريقية والعربية والاتحاد الأوروبي دون عوائق جمركية.

على الصعيد البرلماني، أكد عبدالعال حرص مجلس النواب على تعميق التعاون مع البرلمان الروسي بغرفتيه، بما يمثله ذلك من امتداد أصيل للشراكة الاستراتيجية المصرية الروسية في المجالات كافة، مؤكدا أنّ التعاون البرلماني الراسخ من شأنه أنّ يمثل آلية بناءة وجادة للحوار بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.

من جانبه، رحب رئيس مجلس الدوما الروسي، بالدكتور علي عبدالعال، والوفد المرافق، مثمنا مشاركته في أعمال ذلك المنتدى البرلماني الدولي المهم، ومشيدا بمستوى التقارب الاستراتيجي المصري الروسي، والذي ينعكس على تنسيق وتقارب رؤى البلدين الصديقين تجاه القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، قائلا: "نتطلع لزيادة التعاون البرلماني بما يتماشى مع التعاون على المستوى الرئاسي والحكومي".

كما رحب رئيس مجلس الدوما الروسي برئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى اللقاء المهم لزعيمي البلدين في أكتوبر الماضي، والذي وضع أسسا لتعاون مصر روسي في أفريقيا.