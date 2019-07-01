أكد فتحي المريمي المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب الليبي، اليوم، أن "جميع الأسلحة في الجيش والجهات الأمنية الأخرى في حالة طوارئ، وأن التدخل التركي بأي طريقة أصبح متوقعا".

وأضاف "المريمي"، في تصريحات صحفية نقلها موقع "الوسط" الليبي، أن "الجيش مستعد للتصدي لأي ضربات تركية على ليبيا خلال الفترة المقبلة".

وأشار إلى أن المدنيين الأتراك المقبوض عليهم يجري التحقيق معهم، وأنه حال عدم تورطهم في أي أعمال سيفرج عنهم، ومن الأفضل أن يعودوا إلى بلادهم، وتابع أن من يثبت تورطه في أي أعمال تضر بليبيا سيتخذ بحقه الإجراءات القانونية.