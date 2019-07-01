سيطرت حالة من الفرحة على أسرة الطالب عبدالله ممدوح أبوالسعود وزيري، الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في التعليم الثانوي الزراعي نظام (5 سنوات)، شعبة (تصنيع)، في مدرسة الثانوية الزراعية بقنا.

وقال عبدالله ممدوح، إن اجتهاده وتفوقه في التعليم الفني جاء من إيمانه الكامل بأنه هو قاطرة التنمية لمصر في كل المجالات في الزراعة والصناعة، مشيرا إلى أنه كان يستذكر دروسه لمدة 7 ساعات يوميا، وأن مثله الأعلى شقيقه مصطفى، الذي حصل على الأول على مستوى الجمهورية في التعليم الزراعي عام 2016، مطالبا الجميع بالاهتمام بالتعليم الفني.

وأهدى "عبدالله" تفوقه لأسرته لوالده ووالدته وشقيقيه مصطفى وصلاح ومعلميه في المدرسة والإدارة التعليمية في قنا، مؤكدا أنه يتمنى الخير لمصر والتقدم في كل المجالات، مطالبا الدولة بالنهوض بالتعليم وخاصة التعليم الفني.

وقال ممدوح أبوالسعود، والد الطالب، إن عبدالله متفوق في الدراسة منذ دخوله المدرسة، وإن التحاقه بالتعليم الفني رغم حصوله على 280 درجة في الشهادة الإعدادية، تدخله الثانوية العامة، ولكنه فضل التعليم الفني، وتفوق فيه دون مشاكل.

وأشار إلى أن ابنه يمارس هوايته في لعب كرة القدم لنادي الشبان المسلمين، ورئاسة النادي رفضت انتقاله إلى نادي الألومنيوم الرياضي، مطالبا كل أب وأم بالاهتمام بأبنائهم والاهتمام بدخولهم التعليم الفني، لأنه أصبح له مستقبل كبير في مصر في التنمية الشاملة التي تشهدها مصر.

وعبر الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية التعليم في قنا، عن سعادتخ بتفوق عبدالله، مؤكدا أن نجاحه جاء نتيجة تضافر جهود العملية التعليمية في مصر، موجها رسالة لأبنائه من طلاب التعليم الفني أن يحتذوا حذو عبدالله كمثل أعلى للتفوق.