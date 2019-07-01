ألقت القوة المعينة لتأمين امتحانات الثانوية العامة بلجنة مدرسة زيد بن حارثة بديروط في محافظة أسيوط، اليوم، القبض على موظف بالإدارة الصحية انتحل صفة مندوب لجهة أمنية بغرض التسلل للجنة امتحانية، لتسهيل عملية الغش لإحدى الطالبات التي تؤدى الامتحان بها.

تلقى العميد حمدي هاشم، رئيس مباحث مديرية أمن أسيوط، إخطارا من مأمورمركز شرطة ديروط بوصول بلاغ من قوة التأمين الخاصة بلجنة مدرسة زيد بن حارثة، التي يؤدى فيها الطلاب امتحانات الثانوية العامة، الامتحان، يفيد بضبط "فوزي.م.م. ر"، أثناء محاولته دخول لجنة الامتحان، مدعيا أنه يعمل داخل جهاز الأمن الوطني، مكلف بمتابعة الامتحانات وعندما طلبنا الاضطلاع على تحقيق الشخصية رفض، وألقي القبض عليه، وبفحص بياناته الشخصية تبين أنه موظف بصحة أسيوط، وأنه حاول دخول اللجنة لتسهيل عملية الغش لبعض الطلاب.

حُرر المحضر اللازم، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.