الأولى "دبلوم صناعي": لم ألتحق بالثانوي العام بسبب حالة عزاء

حصلت الطالبة بسمة عسران رزق بمدرسة الثانوية الصناعي بنات بمدينة الغردقة في البحر الأحمر، على المركز الأول على مستوى الجمهورية في التعليم الفني الصناعي نظام (الثلاث سنوات).

وعبرت بسمة عن سعادتها بحصولها على المركز الأول، قائلة، "ربنا عوضني خير عن عدم التحاقي بالثانوي العام، بسبب حالة عزاء للعائلة في ذلك الوقت"، وأهدت النجاح لوالدها ووالدتها، الذين ساندوها وشجعوها في المذاكرة والتعليم.

وأضافت، لـ"الوطن"، أنها تلقت مكالمة تليفونية من نائب وزير التربية والتعليم بخبر حصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى حصولها على مجموع 99.2%، بحسب ما أبلغه نائب وزير التربية والتعليم وبعد إعلان نتيجة الأوائل.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن نتيجة أوائل الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية، اليوم، خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقال شوقي إن هناك 700 ألف يدرسون في الدبلومات الفنية، مشيرا إلى أنّ عدد الأوائل 31 طالبا، بينهم 24 طالبة و7 طلاب فقط، وتابع: "هذه الظاهرة متكررة بسبب التزام الفتيات وخوضهن تخصصات جديدة".

وأوضح أنّ نسبة النجاح في الدبلومات الفنية بلغت 62%، والمزدوج 82%، والإعدادي المهني 42%، وفي نظام الخمس سنوات 86%.