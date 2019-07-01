أكد حافظ قائد السبسي، نجل رئيس الجمهورية التونسي، مغادرة والده الرئيس الباجي قائد السبسي، المستشفى العسكري، وكتب عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، أن وضع الرئيس ''عادي''، وأنه سيعود إلى نشاطه خلال الأيام المقبلة.

وقال نجل الرئيس والممثل القانوني لحزب نداء تونس: "علينا استخلاص العبرة من كل ما وقع، وكل ما تعرضنا إليه في هذه الأيام الأخيرة من خلال كل الأحداث، سواء العمليات الإرهابية الجبانة التي استهدفت قوات الأمن، بالتزامن مع الوعكة الصحية التي تعرض لها الرئيس في اليوم نفسه".

وأضاف: ''وبعد كل هذه الأحداث، أصبحت أمامنا فرصة من جديد لتجاوز جميع الخلافات السياسية مع جميع الأطراف ولمصلحة هذه البلاد، ورب ضارة نافعة''.

واختتم: "'لقد تبين اليوم بالمكشوف أن الحساب الصحيح الوحيد يبقى فقط عند الله".

وقالت وسائل إعلام تونسية، اليوم، إن السلطات في البلاد فتحت تحقيقا في شأن 100 صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، روَّجت لوفاة الرئيس التونسي، الباجي، وفق ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وأوضحت أنه من المنتظر الكشف عن أصحاب هذه المواقع، والتحري عنهم، وعن مصادر تمويلهم، وتوجهاتهم السياسية.

ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية عبر فيس بوك، صورا، تُظهر مغادرة "السبسي" للمستشفى العسكري، مساء اليوم، رفقة طبيبه الخاص، بعد تحسن حالته الصحية.

وتعرض الرئيس التونسي منذ أيام لوعكة صحية، نقل على أثرها إلى المستشفى العسكري، وسط أحاديث عن تدهور خطير لحالته الصحية.