تايم سبورتس: طريقة جديدة لبث مباريات الجولة الثالثة من أمم أفريقيا غدا

نشرت الصفحة الرسمية لقناة تايم سبورتس، على فيس بوك، تنبيها بخصوص مباريات الدور الأول "الجولة الثالثة".

وأوضحت القناة أنه سيتم إذاعة 4 مباريات غدًا، 2 منها في التوقيت نفس، وسيتضمن الأستوديو التحليلي الحديث والتحليل للمباراتين معا، وسيتم بث المباراة الأهم بشكل كامل (بث مباشر)، على أن يتم متابعة المباراة الثانية المتزامنة معها، وبث بعض اللقطات المهمة منها مثل "ضربات الجزاء، الأهداف، الفرص الهامة، إن أمكن.. إلى آخره" وذلك من خلال نافذة أخرى (window).

وأشارت القناة إلى أن المباراتين غير المذاعين عبر البث المباشر، سيتم بثهما كاملتين بعد برنامج "سوبر تايم" بالتتابع.