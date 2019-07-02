قال محمد نبوي، المتحدث باسم حملة تمرد، إن كل المصريين اتفقوا على الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنقاذ مصر من حكم الإخوان الإرهابية، قبل أحداث 30 يونيو، على الرغم من الانقسام الكبير الذي كانوا يعيشونه منذ أحداث 25 يناير.

وأضاف نبوي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "كل من حاد عن إرادة الشعب خان الشعب، الاختلاف السياسي ممكن، لكن يجب أن تستقر الدولة، ولا يمكن أو يجوز تحدي إرادة المصريين".

وأوضح أن أول حملة توقيعات نظمتها "تمرد"، كانت في إحدى الحدائق العامة بمحافظة بورسعيد، حيث أمرت الجماعة الإرهابية بتعطيل السماعات لمنع الحملة من التواصل مع الناس، لكن المواطنين أصروا على التوقيع على الاستمارات.