فجَّر انتحاري نفسه بعد أن حاصرته الشرطة في العاصمة التونسية، وذلك حسبما نقلت "سكاي نيوز" عربية عن شهود عيان.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق في تصريح صحفي، إنَّ الوحدات الأمنية تمكنت مساء الثلاثاء من القضاء على الإرهابي أيمن السميري في حي الانطلاقة بمنطقة المنيهلة، بعد مطاردته من قبل الوحدات الأمنية، مؤكدًا عدم وقوع أي أضرار بشرية ولا مادية.

ووفقا لـ"العربية"، فإن الأمر يتعلق بالإرهابي أيمن السميري الذي أصدرت وزارة الداخلية التونسية، أول أمس الاثنين، بلاغا دعت خلاله المواطنين إلى الإبلاغ عليه عند مشاهدته أو الحصول على أي معلومات تخصه، لتورطه في التفجيرين الأخيرين، الذين وقعا الخميس الماضي وسط العاصمة تونس.

وسمع دويّ انفجار عنيف، على الساعة الحادية عشر ليلا، عقب قيام هذا الإرهابي بتفجير نفسه بحزام ناسف كان بحوزته أثناء محاصرته من طرف الأمن.