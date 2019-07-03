طقس اليوم الأربعاء 3-7-2019 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وتوقع الخبراء، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا، على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد.

كما توقع خبراء الهيئة، أن تكون الرياح شمالية غربية تنشط على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب البلاد، مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق. وتنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 25 37

الإسكندرية 23 32

مطروح 24 30

أسوان 30 41

الزقازيق 25 36

الإسماعيلية 24 36

السويس 25 36

العريش 23 32

رفح 22 32

نويبع 29 37

طابا 26 35

الطور 26 42

شرم الشيخ 29 38

الغردقة 29 38

مرسى علم 28 36

الفيوم 25 37

بني سويف 25 37

المنيا 25 38

أسيوط 26 41

سوهاج 27 41

قنا 27 41

الأقصر28 41

أسوان 30 41

حلايب 29 36

شلاتين 27 38

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 26 41

المدينة 27 44

القدس 17 29

المنامة 32 39

أبوظبي 30 40

الكويت 32 48

دمشق 14 35

بيروت 25 30

عمان 16 32