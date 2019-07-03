نفت الرئاسة الروسية (الكرملين)، إعلان أي معلومات مفصلة حول الحريق الذي أدى إلى مقتل 14 بحارا في غواصة للأبحاث تابعة للجيش الروسي في شمال البلاد، مشيرا إلى أنها تعتبر من "أسرار الدولة".

بيسكوف: المعلومة لا يمكن أن تنشر للرأي العام

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء: "هذه المعلومة لا يمكن أن تنشر للرأي العام، إنها تندرج في فئة أسرار الدولة"، معتبراً أن هذا القرار "طبيعي جدا".

الدفاع الروسية: مقتل 14 بحارا جراء حريق شب في غواصة للبحث العلمي

وأضاف بيسكوف: "مع ذلك تملك هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية المعلومات الكاملة" عن المأساة.

ولقي 14 بحارا حتفهم، بينهم سبعة ضباط من الصف الأول، مساء الاثنين جراء تسممهم بالدخان المنبعث من حريق غامض شب في غواصة روسية معدة لأبحاث البيئة البحرية والمياه العميقة، وفق الرواية الرسمية.