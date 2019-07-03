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3 يوليو.. ليلة إسقاط «مرسى وإخوانه»

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توريد 621 ألف و640 طن أقماح لشون وصوامع البحيرة

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المشجعون القدامى يسترجعون ذكرياتهم: اللعب كان حلو والجماهير عندها «حمية»

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