أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، موافقة مجلس الوزراء على إصدار عملات تذكارية بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور 150 عامًا على إنشاء كلية الحقوق بجامعة القاهرة، مُشيرًا إلى أنّ العملات تشمل عملة ذهبية وفضية فئة جنيه، وعملة ذهبية وفضية فئة 5 جنيهات، وعملة فضية فئة 10 جنيهات، وعملة فضية فئة 50 جنيهًا، وعملة فضية فئة 100 جنيه.

وقال الخشت إنّ كلية الحقوق بجامعة القاهرة كانت ولا زالت منذ نشأتها، هي الكلية الأم لجميع كليات الحقوق في مصر والمنطقة العربية، إذ تسهم في إحداث التنمية والتقدم بخبرات أساتذتها وعطاء خريجيها.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أنّ تاريخ الكلية العريق منذ تأسست في العام 1868، قبل أنّ تنضم إلى الجامعة المصرية سنة 1925، كانت مدرسة تسمى مدرسة الإدارة والألسن ثم انفصلت مدرسة الإدارة عن مدرسة الألسن، وظلت مدرسة الإدارة معروفِة بهذا الاسم، حتى صدر قرار بتسميتها مدرسة الحقوق، وتحولت إلى كلية الحقوق سنة 1925، وكان عدد طلاب الكلية عند ضمها إلى جامعة القاهرة 980 طالبًا، وتضم الكلية شعب الدراسة القانونية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

وأكد الدكتور صبري السنوسي عميد كلية الحقوق، أنّ الكلية تضم حاليًا 7 مراكز بحثية وتدريبية، تشمل مركز بحوث دراسات مكافحة الجريمة، ومركز البحوث والدراسات القانونية، ومركز المعلومات والاستشارات القانونية، ومركز حقوق الإنسان، ومركز الدراسات والتنمية الإدارية، ومركز حماية المستهلك، لجنة الطباعة والنشر، لافتا إلى أنّ الكلية تعمل على تطوير الدراسة القانونية واستحداث البرامج الجديدة وفقًا لرؤية الجامعة في التطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية في جميع كلياتها.