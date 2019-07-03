ضبطت، اليوم، هيئة الرقابة الإدارية بالسويس مدير عام إدارة المتابعة والرقابة الميدانية بمديرية الزراعة بالسويس بتهمة الرشوة المالية، حسبما أعلنت الهيئة، وذلك عقب صدور إذن من النيابة العامة بضبط المتهم.

وصدر قرار بضبط المتهم "م . خ."، عقب تمكن ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالحصول على معلومات تفيد قيام علي مدير عام إدارة المتابعة والرقابة الميدانية بديرية الزراعة بالسويس بالاستعداد لتلقي رشوة مالية.

وبإجراء تحريات كاملة عن المتهم، جرى مراقبته والحصول على معلومات تفصيلية خاصة بالمتهم بالقضية حتى ضبط خلال تقاضيه رشوة مالية.