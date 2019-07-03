إحالة المتهمة بالشروع في قتل طفلها غرقا للمحاكمة الجنائية بالوراق

أعلنت نيابة حوادث شمال الجيزة، صباح اليوم، سيدة بقرار إحالتها للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بتهمة الشروع في قتل طفلها، بعدما حاولت إغراقه في برميل داخل مسكنهم بمنطقة الوراق.

وذكرت تحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية، التي جرت بمعرفة بمعرفة جهات التحقيق أن المتهمة "سماح.ع"، 33 عاما، ربة منزل، حاولت أن تقتل طفلها "أحمد.ح"، بعد أن بيتت النية وعقدت العزم على ذلك واصطحبته نحو برميل ممتلئ بالمياه لإغراقه به، إلا أن أحد الجيران شاهدها، وأنقذ المجني عليه، وأبلاغ قسم شرطة الوراق، وانتقلت قوة أمنية من مباحث القسم، إلى مكان البلاغ، وألقي القبض على المتهمة، وأحالتها للنيابة التي باشرت التحقيق، وأصدرت قرارها السابق.