قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة برئاسة المستشار محمد محمود الشوربجي، إخلاء سبيل 14 أمين شرطة سابقين، على ذمة القضية التي يواجهون فيها اتهامات بتسريب معلومات الحملات الأمنية لتجار مخدرات بمنطقة الأميرية.

وقال المحامي سيد عيسى، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، في تصريح لـ"الوطن"، إن المحكمة قررت إخلاء سبيل المتهمين بتدابير احترازية التي نصت عليها المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، والمتمثلة في خضوع المتهمين للمراقبة الشرطية بقسم الشرطة لعدد ساعات معين، والمثول أمام محكمة الجنايات كل 45 يوما للنظر في أمرهم، لإصدار القرار إما بتأييد استمرار حبسهم أو القبض عليهم وحبسهم مجددا على ذمة القضية.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين على ذمة القضية، بعدما أثبتت تحريات الأجهزة الأمنية تعاون المتهمين مع تجار مخدرات بمنطقة الأميرية، وتسريب معلومات حول الحملات الأمنية التي تستهدفهم، وأُلقي القبض على المتهمين تباعا، وأُحيلوا للنيابة العامة التي أمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة القضية، قبل أن تقرر غرفة المشورة إخلاء سبيلهم بتدابير احترازية.