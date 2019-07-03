شدد اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، على ضرورة الاهتمام بحالة النظافة العامة بمختلف أنحاء مدينة الفيوم، والقرى والنجوع التابعة لمركزها، خلال اجتماع مع رئيس مركز ومدينة الفيوم، وقيادات المركز، لبحث ومناقشة الحالة العامة للنظافة على مستوى المركز والمدينة، وصيانة ورصف الطرق.

وكلف سعد- وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم- رئيس المدينة ونائبه، بضرورة رفع كل الإشغالات والقمامة والأتربة من الميادين والشوارع بشكل دوري خلال نوبتجيات العمل اليومية، وإعداد خطة محددة تشمل حملات مكبرة للنظافة العامة تجوب قرى مركز الفيوم تباعًا، لتحقيق الشكل الجمالي والحضاري اللائق.

كما أصدر محافظ الفيوم، توجيهات لرئيس المدينة بتكليف عدد من العمال لجمع الأكياس المتطايرة بالشوارع والميادين والطرق مع تحفيزهم ماديًا بعد تحقيق النتائج المستهدفة، وكلفه بالاهتمام بحالة الإنارة العامة بجميع الشوارع والميادين، وكلف نائبه بضرورة تكثيف حملات النظافة العامة داخل أحياء مدينة الفيوم ورفع المخلفات والأتربة بشكل دوري، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء.

وأكد ضرورة إعداد خطة متكاملة للانتهاء من رصف جميع الشوارع التي بدأ العمل بها كشارعي جمال عبد الناصر والملك الصالح، ورصف باقي الشوارع مع مراعاة المقاييس والمواصفات الهندسية، وأن يكون الرصف على الوجه الأكمل، وشدد على ضرورة تخطيط الطرق التي يتم رصفها، وتزويدها العواكس وتثبيت عيون القطط اللازمة لإظهارها بالشكل الجمالي المطلوب.

حضر الاجتماع مع محافظ الفيوم، كلا من المهندس علاء رمضان، نائب المدينة، والمهندسة نجاح حافظ، وكيل الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الفيوم، والمهندسة عفاف راشد، مدير عام الطرق، لبحث ومناقشة الحالة العامة للنظافة على مستوى مركز ومدينة الفيوم، وتمهيد وصيانة ورصف الطرق.