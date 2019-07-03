أحيا الإعلامي عمرو عبدالحميد، الذكرى السادسة لإسقاط حكم جماعة الإخوان الإرهابية، والذي تم في مثل هذا اليوم 3 يوليو 2013، حيث ذكر أن الشعب المصري أراد حياة كريمة تُعيد له هويته المختطفة، فنزل في مظاهرات حاشدة في 30 يونيو 2013، وفي 3 يوليو استجاب القدر، وكّسر الشعب المصري قيوده.

وأضاف عبدالحميد، خلال تقديمه برنامج "رأي عام"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن الشعب المصري استطاع كسر القيود التي كادت أن تُعيدهم إلى ظلمات القرون الوسطى، وكتبوا مع جيشهم الوطني شهادة حب خالدة تؤكد أن مصر عصية على الانكسار والاختطاف، وعلى تغيير ملامحها التي تشكلت عبر ملايين السنين متسامحة مع الجميع متناغمة مع كل تفاصيل الإنسانية.

وأشار إلى أن الشعب المصري خرج ليؤكد أن الدولة لن تكون ولاية مزعومة تحت أي دولة أخرى، وهذه الذكرى ستظل خالدة في التاريخ.