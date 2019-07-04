أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية برئاسة طارق الملا، عن تحقيق شركة بترول بلاعيم "بتروبل" كشفاً بترولياً بمنطقة أبو رديس سدرى بحقول سيناء، وذلك بحفر البئر الاستكشافي "سدرى 23" والنجاح في الوصول إلى الطبقات العميقة بتكوين عصر ما قبل الميوسين.

وحسب بيان أصدرته وزارة البترول اليوم، جرى اكتشاف طبقة حاملة للزيت الخام بسمك رأسي 35 متراً من الصخور الرسوبية و65 متراً من الصخور الجيرية، وإكمال البئر ووضعه على الإنتاج من الصخور الرسوبية من خلال التسهيلات الإنتاجية المتوفرة فعلياً بمنطقة الاكتشاف.

جاء ذلك في التقرير الذي تلقاه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية من المهندس عاطف حسن رئيس شركة بتروبل.

خطة لحفر 10 آبار تنموية بمعدل إنتاج يومي 3 آلاف برميل زيت

وأشار التقرير، إلى أنَّ هذا الاكتشاف يمثل تحدياً جديداً للشركة في ضوء تقادم إنتاج الحقل منذ عام 1957 والذي يُعد من أقدم الحقول الموجودة في مصر، لافتاً إلى وضع الشركة خطة تنمية موسعة للمنطقة وتشمل حفر 10 آبار تنموية بمعدل إنتاج يومي 3 آلاف برميل زيت على الأقل، موضحًا أنَّه يجرى دراسة تعظيم الإنتاج من خلال تطبيق تقنية التكسير الهيدروليكي.

وحسب التقرير، ساعدت هذه النتائج الإيجابية للآبار الاستكشافية على تحفيز الشريك الأجنبي لزيادة ضخ استثمارات في مناطق امتياز الشركة المختلفة.