أصيب 5 أشخاص، اليوم، إثر انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية بالبحيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقت أجهزة الأمن، إخطارا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة بالكيلو 68 اتجاه الإسكندرية، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث.

وتبين انقلاب سيارة ركاب بالكيلو 68 الطريق الصحراوي اتجاه الإسكندرية، وإصابة 5 أشخاص من مستقليها، وهم هشام عبد الفتاح محمد 33 سنة مقيم بالإسكندرية، باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات متفرقة بالجسم، والسيد حسنين على العجمي 54 سنة، مقيم بالإسكندرية، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد طلال محمد عاصي 33 سنة مقيم بالإسكندرية، بكسر بالساق الأيمن وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد علي فايد 20 سنة، مقيم بالإسكندرية باشتباه كسر بالحوض وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد صبري فارس 14 سنة مقيم بالمنوفية، باشتباه كسر بالكتف الأيمن وسحجات متفرقة بالجسم.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، حرر المحضر اللازم.