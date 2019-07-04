لقي 3 أشخاص مصرعهم حرقا، وأصيب رابع، إثر انقلاب سيارة واشتعال النيران بها، على الطريق الصحراوي بدائرة قسم سرطة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة.

وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى النوبارية، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقت أجهزة الأمن، إخطارا من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بالقرب من مدينة النوبارية، اتجاه الإسكندرية واشتعال النيران بها، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والحماية المدنية والسيطرة على الحريق.

وتبين اشتعال النيران في سيارة ملاكي إثر انقلابها على جانب الطريق، وأسفر الحادث عن تفحم 3 جثث مجهولة الهوية وإصابة محمود ربيع عبد الفتاح 30 سنة مقيم بالإسكندرية، باشتباه ارتجاج بالمخ وكسر بالفخذ الأيمن وكدمات بالصدر وسحجات متفرقة بالجسم، واحتراق السيارة بمن فيها بالكامل.

جرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى النوبارية المركزي، تحت تصرف النيابة، وحرر محضر بالواقعة.