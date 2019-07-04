كشفت النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، تفاصيل اجتماعها مع مسؤولي وزارات المالية والتخطيط والري بوزارة التخطيط اليوم، للاتفاق بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من تطبيق موازنة البرامج والأداء في وزارة الري.

وأوضحت نبيل أنّ الاجتماع تم بحضور الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط، ومحمد السبكي وكيل وزارة المالية، وممثلين للتنظيم والإدارة ووزارة الري، للاتفاق على اختيار برامج محددة لتطبيق موازنة البرامج والأداء فيها بشكل رأسي للوصول إلى تفاصيل العمليات والأنشطة بوزارة الري وجهاتها التابعة وعددها 8، كبداية للوصول إلى تطبيق المرحلة الثانية على كافة الوزارات.

وتم الاتفاق على أنّ يتم تسلم البرامج بشكل مبدأي للمناقشة يوم 21 يوليو الحالي، من خلال نشاطين أو عمليتين بكل جهة، وتوضيح التكاليف المعيارية والتوصيف الوظيفي، بحيث يتم التنسيق بين وزارة الري وجهاز التنظيم والإدارة.

وقالت النائبة إنّه تم طلب دارسة جدوى ومؤشرات كمية، والمهلة الزمنية في تنفيذ المشروع ومراحل التنفيذ في كل ربع من الموازنة، وتوزيع المسؤوليات بمعنى تحديد مسؤولية كل جهة، وتوضيح التشابكات بين الجهات ودور كل منها.

ولفتت رئيس اللجنة الفرعية إلى أنّ اجتماع اليوم لم يكن الأول مع وزارتي المالية والتخطيط، لبحث المرحلة الثانية من البرامج والأداء، إذ سبقه اجتماعين أحدهما في وزارة المالية بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية وقيادات الوزارة، لبحث ميكنة موازنة البرامج والأداء والاتساق مع موازنة الأبواب والبنود، وتكويد كل البرامج والأداء على منظومة Gfmis.

وتابعت نبيل أنّ الاجتماع الأول شهد الاتفاق على أنّ يكون هناك تكويدا موحدا في وزارتي المالية والتخطيط للبرامج، وربط برنامج الحكومة بـ2030 والبرامج والأداء، وكل ما هو على أرض الواقع، وفقا للخطة التي وافق عليها مجلس النواب في تقرير الموازنة العامة للدولة للعام المالي 19/20، بالملحق الخاص بموازنة البرامج والأداء.