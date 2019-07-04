أحبطت جمارك مطار برج العرب الدولي بالإسكندرية، اليوم الخميس، محاولة راكب مصري تهريب أدوية أورام من السعودية، بالمخالفة لقوانين مزاولة مهنة الصيدلة والجمارك والاستيراد والتصدير.

واشتبه رجال الجمارك في الراكب "م. أ. ب" مصري الجنسية، في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط السعودية رقم 812 القادمة من جدة، بعد ملاحظتهم وجود أجسام معتمة عند تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY.

وبتفتيش الحقائب يدويا، تبين وجود 20 عبوة دواء بشري "herceptin trastu24 mab" خاصة بعلاج الأورام، مخبأة وموزعة بين طيات ملابسه، تقدر عنها تعويضات بقيمة 280 ألف جنيه.

وأمر محمود فرغلى مدير عام جمارك الموانئ الجوية، باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 34 لسنة 2019، وتحريز المضبوطات.