يتميز برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc" بفقرة أسبوعية يتم استضافة عدد من الأطفال فيها وتقدمها الإعلامية داليا أشرف.

وأعلنت داليا أشرف عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن اعتذارها عن التأخير في الرد على الرسائل التي تصلها بسبب كثرتها معلنة شروط ظهور الأطفال في برنامج "8 الصبح".

وقالت أشرف: "بعتذر لكل الناس سواء آباء أو امهات او أطفال أني مش برد بسرعة لإن فعلا الرسائل كتير"، مضيفة: "فيه سؤال مشترك لكل الناس وهو شروط ظهور الطفل في ٨ الصبح" مضيفة: "هي مش شروط ولكن بنشوف ايه المناسب للطفل مع الموضوع".

وأوضحت داليا أشرف أن الرسائل التي تصلها يجب أن تحتوي على تفاصيل عن الطفل ومواهبه، وسنه، واهتماماته، والمجالات المتميز فيها وانجازاته في المجالات مختلفة مع ضرورة ارسال صور لشهادات التقدير او الجوائز التي حصل عليها.

كما طلبت داليًا أشرف ارسال اسم الطفل ثلاثيًا وصورة واضحة له وفيديوهات واضحة له إذا كان موهوب في الغناء وكذلك الرسومات التي رسمها إذا كان موهوب في الرسم مع مراعاة أن يكون سن 14 هو الحد الأقصى لسن الطفل.

وطلبت مذيعة "8 الصبح" ملخص عن الطفل واهتماماته مؤكدة أن الفقرة لا تشترط أن يكون ضيوفها من محافظة معينة وأن ضيوف البرنامج من الأطفال من كل محافظات مصر.