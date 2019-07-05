أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن زيادة تعريفة المواصلات الجديدة، بعد تحريك أسعار الوقود، تتراوح بين 10% و15%، مشيرا إلى أن جميع محطات الوقود تعمل بشكل طبيعي، وأن جميع المنتجات البترولية المتنوعة، متوفرة بكافة منافذ التسويق وفق الأسعار الجديدة التي جرى إقرارها، وفق ما أعلنته وزارة البترول والثروة المعدنية.

وقال المحافظ، إنه جرى تشكيل غرفة عمليات برئاسة المحافظ وعضوية الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، والمهندس عبد الرحمن الشهاوي السكرتير العام للمحافظة، والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام المساعد، وممثلي كافة الجهات المعنية، وذلك لمتابعة محطات الوقود ومواقف السيارات بعد تحريك أسعار الوقود.

ووجه آمنة، بضرورة المرور المستمر على مواقف السيارات، للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة للسيارات الميكروباص والسيرفيس والتاكسي وتوزيعها على السائقين وإعلانها بشكل واضح للجمهور لضمان عدم تأثر المواطنين وعدم استغلالهم.

كما وجه المحافظ، بضرورة ربط غرف العمليات الفرعية بنطاق المراكز والمدن، بغرفه العمليات الرئيسية بالديوان العام، للاطلاع على مستجدات الموقف ومدى التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة بكافة المواقف وعلى جميع الخطوط.

وشدد على ضرورة المتابعة الميدانية من رؤساء الوحدات المحلية ونوابهم والمرور الدوري على جميع محطات الوقود ومواقف السيارات، لرصد أي خروقات والتعامل الفوري معها، مهيبا بالمواطنين، الإبلاغ عن أي محطة وقود أو سائقين غير ملتزمين بالتعريفة الجديدة.