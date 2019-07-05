قرر يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، اليوم الجمعة، منع النقاب في المؤسسات العامة "لدواع امنية" على ما أفادت رئاسة الحكومة.

ووقع الشاهد على منشور حكومي "يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواع امنية"، وفقا لذات المصدر.

وكانت الحكومة الجزائرية سبقت الحكومة التونسية في شهر أكتوبر 2018، وأصدرت تعليمات تشدد على منع ارتداء النقاب وكل لباس يعرقل ممارسة الموظفين لمهامهم، خاصة النقاب في أماكن العمل.

وأشارت إلى أن العاملين فى الإدارات الحكومية ملزمون بـ"احترام القوانين وقواعد ومقتضيات الأمن التى تستوجب تحديد هوياتهم بصفة آلية ودائمة"، ويأتى ذلك بعد أن تم منع ارتداء النقاب فى المدارس والجامعات.