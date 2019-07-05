قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، إنه وجه بحل مشكلة مرور سيارات النقل الثقيل بقرية القصر بمركز الداخلة، وذلك بإنشاء طريق دائري من مطار موط وحتي غرب الموهوب، بطول ٥٣ كيلو متر.

وأضاف المحافظ، خلال لقائه مع أهالي القرية بغرض الاستماع لمشاكلهم عقب أداء صلاة الجمعة بمسجد الرحمن بالقرية.

وأوضح المحافظ، أنه وجه بإدراج المسجد بخطة فرش المساجد المقبلة، وتكليف مديرية التموين بتكثيف المرور على المخابز للتأكد من جودة إنتاج الخبز، ومنح دقيق للمواطنين الراغبين في تصنيع الخبز بالمنازل.

من ناحية أخري، أكد الزملوط، تقديم كافة التسهيلات للشباب الراغبين في إقامة مشروعات خاصة، في المجالات المختلفة، بالإضافة إلى تشجيع وتسير إجراءات التحول للري الحديث بالمشروعات الزراعية وذلك حفاظا على الخزان الجوفي وترشيد استهلاك المياه.‎