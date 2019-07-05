طالب الإعلامي مصطفى بكري، بفرض مزيد من الإجراءات المتعلقة بالحماية الاجتماعية، بعد الإعلان عن تحريك أسعار الوقود، مشيرًا إلى أن الاقتصاد ينمو ويتقدم ويحقق معدلات نمو إيجابية.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "حقائق وأسرار"، عبر شاشة "صدى البلد"، إنه يجب ضبط السوق وإعمال آليات المراقبة على السلع ومحاسبة المتجاوزين، وزيادة خطوات الحماية الاجتماعية للفئات غير القادرة.

وتابع: "نفهم البعد الاستراتيجي للقرارات الاقتصادية وتأثيرها على معدلات نمو الاقتصاد المصري، ونتمنى من الجهات المعنية أن تبذل كل الجهد لوقف الاستغلال وتجار السوق السوداء".

وواصل: "الطبقة المتوسطة عاوزة حماية اجتماعية والغلابة عاوزين حماية اجتماعية، الناس متفهمة البرنامج الاقتصادي، لكن الحياة بقت صعبة، الناس تعبانة ومخنوقة".

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، صباح اليوم، تحريك أسعار الوقود، اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح اليوم، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة قبل 3 سنوات.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنَّ مصر تحرص على استمرارها في تطبيق سياسات الانضباط المالي والاقتصادي بكل جوانبها لما فيه من خير لمستقبلها ومستقبل شعبها.

وجاءت أسعار الوقود الجديد وفقا لبيان الوزارة كالتالي:

البوتاجاز المنزلي 65 جنيهاً للأسطوانة

التجاري 130 جنيهاً للأسطوانة

البنزين

بنزين 95 - 9 جنيهات للتر

بنزين 92- 8 جنيهات للتر

بنزين 80 - 6.75 جنيه للتر

الكيروسين6.75 جنيه للتر

السولار6.75 جنيه للتر

المازوت (للأسمنت والطوب وباقي القطاعات) 4500 جنيه للطن مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهربية.

الغاز الطبيعي للمنازلالشريحة الأولى (من صفر - 30 متراً مكعباً) 235 قرش/م3

الشريحة الثانية (ما يزيد على 30 متراً مكعباً - 60 م3) 310 قرش/م3

الشريحة الثالثة (ما يزيد على 60 متراً مكعباً) 360 قرش/م3