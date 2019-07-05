شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، تحت إشراف اللواء مجدي القمري مدير الأمن، حملة للرقابة على الأسواق ومواجهة تهريب الوقود المدعم إلى السوق السوداء، بالتعاون مع مديرية التموين.

أسفرت الحملة عن ضبط 4 سيارات نقل محملة بأسطوانات الغاز المنزلية بكمية بلغت 2225 أسطوانة غاز منزلية، تم ضبطها بأحد المخازن الكبيرة على الطريق الصحراوي لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع، وضبطت الحملة 10 آلاف لتر سولار رفضت أحد المحطات، بيعها أمس للجمهور بأبو المطامير.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 8000 لتر سولار بأحد المحطات، رفضت بيعها أمس للجمهور بناحية دمنهور، وضبط عدد 10000 لتر بنزين بحوش عيسى، و5700 لتر سولار في أحد المحطات، رفضت بيعها للجمهور بدمنهور.