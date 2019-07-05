أوهم الطلاب بقدرته على إنجاحهم.. سقوط موظف الدرجات الوهمية بالإسكندرية

ألقى ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم، القبض على موظف سابق بالشؤون الإدارية بجامعة الإسكندرية، لاتهامه بالنصب على طلاب كلية التجارة والاستيلاء منهما على مبالغ مالية مقابل تعديل درجاتهم النهائية في نموذج الإجابات أثناء تصحيح الأوراق بالكنترول.

تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من العميد سعيد يوسف، رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بورود بلاغ من أحد مسؤولي جامعة الإسكندرية، بإدعاء أحد الأشخاص أنه على علاقة بقيادات الجامعة وأساتذة كلية التجارة وقدرته على استخدام تلك العلاقات في تعديل نتائج الامتحانات لطلاب كلية التجارة.

أكدت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع ضباط البحث الجنائي من صحة الواقعة، وبتكثيف التحريات تبين أن المتهم يدعى "م.ح"، 60 عامًا، موظف سابق بالشؤون الإدارية بجامعة الإسكندرية، ومقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك، وسبق اتهامه في 4 قضايا تبديد وشيكات.

وأسفرت التحريات أن المتهم نصب على طلاب الفرقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة بكلية التجارة واستولى منهم على مبالغ مالية كبيرة مقابل تعديل نتائجهم النهائية في الامتحانات أثناء تصحيح نماذج الإجابة ورصد الدرجات بالكنترول الخاص بالكلية، وذلك بعد إيهامهم بعلاقاته المتعددة بمسؤولي الكنترول وقيادات الجامعة وأساتذة الكلية المشار إليها.

وأوضحت التحريات أن المتهم نصب على طالبة تدعى "ت.أ"، 20 سنة، بالفرقة الأولى بكلية التجارة، بالإضافة إلى أنه تحصل منها على مبلغ مالي قدره ألف جنيه مقابل تعديل درجاتها في مادة واحدة، وكان يستغل اسم صاحب البلاغ المعروف بصفته الوظيفية لدى الطلبة وإيهامهم بقدراته على خدماتهم، فيما يجري حصر عدد آخر من الطلاب نصب المتهم عليهم.

وعقب تقنين إجراءات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، واستئذان النيابة العامة، أعد له كمين، وألقي القبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة.

أخطرت النيابة العامة، وحُرر المحضر اللازم بقسم شرطة باب شرق، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.