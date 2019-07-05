الفحام: مهلة 3 أشهر للالتزام بالمساحة المحددة لزراعة البرسيم بالوادي

عقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، بمقر الوحدة المحلية لمركز الفرافرة، ندوة حول قضية المياه وأهمية ترشيدها محليًا وقوميًا، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، ورئيس المركز ومسؤولي الري بالمحافظة، وعدد من المستثمرين، وممثلين عن روابط الآبار والمزارعين من الأهالي.

وقال اللواء محمد الفحام، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة، إن الندوة تناولت التعريف بأهمية ترشيد المياه وحث المواطنين على التحول لأساليب الري الحديث، وتحديد مهلة 3 أشهر للالتزام بالمساحة المحددة لزراعة البرسيم الحجازي وفرض غرامات علي المخالفين أسوة بمخالفات زراعة الأرز.

وأكد الفحام، أنه جرى مناقشة البدء الفوري في تنفيذ الصنبور الموفر للمياه بالمصالح الحكومية والمنازل بعد حصر الوحدات المحلية للأعداد المطلوبة على أن يجري تركيبه مجانا للمواطنين، وتم الاتفاق على دراسة متوسط استهلاك الفدان من المياه وتحديد الأصناف التي يتم زراعتها بحسب طبيعة كل أرض.