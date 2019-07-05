أعدت الوحدة المحلية لمركزالداخلة في الوادي الجديد، بالتعاون مع الأجهزة المعنية، خطة لتهجير طائر أبوقردان إلى موطنه الأصلي بالأراضي الزراعية من داخل الكتلة السكنية في موط.

وقال كمال إبراهيم، رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة بالوادي الجديد، إن قوات الحماية المدنية باشرت رش المياه بسيارات الإطفاء، لتهجير طائر أبوقردان إلى موطنه الأصلي بالأراضي الزراعية، وجرى التنبيه على الأهالي بتقليم وتنظيف الأشجار ورفع مخلفات النخيل.

وأضاف "كمال"، في تصريحات صحفية، أنه سيجري تكرار الحملة مرتان كل أسبوع حتى تهجير طائر أبو قردان إلى موطنه الأصلي بالأراضي الزراعية، بعد أن اشتكى عدد كبير من أهالي مركز الداخلة بالوادي الجديد، نهاية الشهر الماضي، وطالبوا بمواجهة طائر أبوقردان الذي انتشر بصورة كبيرة داخل مدينة موط وأصبح يسكن الأشجار بالأحياء السكنية وبالأخص حي الإسعاف بموط، ويهدد المواطنين جراء التلوث البيئى الذي يسببه نتيجة تراكم الفضلات وأضرار بيئية أخرى.