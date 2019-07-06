أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم، فحص وعلاج 217 مواطنا في قافلة طبية إلى أهالي قرية "الزيات" التابعة لمركز بلاط.

وقالت الدكتورة سيدة مشرف، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إنه جرى تنظيم القافلة الطبية لسكان قرية القصر والقرى المجاورة لها بمركز الداخلة، حيث قدمت القافلة خدماتها في 10 تخصصات طبية (باطنية، جراحة، أطفال، نساء وتوليد، عظام، أسنان، مسالك بولية، جلدية، صدر، رمد وعيون).

وأضافت أن القافلة قدمت خدماتها بالمجان من خلال توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج لسكان المنطقة والقرى التوابع والمناطق القريبة، على مدار يومي 3 و4 يوليو الجاري، بواقع 104 مواطنين في اليوم الأول من القافلة و113 في اليوم الثاني، إضافة إلى إجراء الفحوصات والتحاليل والأشعة مع صرف الدواء بالمجان، لافتة إلى أن القافلة تتبع المديرية ومن خلال أطباء المحافظة الذين حرصوا على تقديم الخدمة العلاجية لسكان المناطق البعيدة والمحرومة.

وأشارت إلى أن المديرية ستواصل تنظيم القوافل الطبية بمراكز ومدن المحافظة للوصول بالخدمة الطبية لجميع أبناء الإقليم خاصة المناطق البعيدة والنائية والمحرومة من الخدمات الطبية، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.