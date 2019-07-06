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طقس اليوم السبت 6-7-2019 في مصر والدول العربية

طقس اليوم السبت 6-7-2019 في مصر والدول العربية

طلاب الثانوية يؤدون اختبارات القدرات بالجامعات اليوم

طلاب الثانوية يؤدون اختبارات القدرات بالجامعات اليوم

سينيسون رجل مباراة المغرب وبنين.. لاعب الـ بريميرليج

سينيسون رجل مباراة المغرب وبنين.. لاعب الـ بريميرليج

محاكمة ديك بسبب إزعاج السكان في فرنسا

محاكمة ديك بسبب إزعاج السكان في فرنسا

قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء.. حلم طال انتظاره

قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء.. حلم طال انتظاره

عاجل.. حرائق في كاليفورنيا بعد زلزال عنيف

عاجل.. حرائق في كاليفورنيا بعد زلزال عنيف

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الأسعار الجديدة لتذاكر النقل العام: زيادة جنيه.. والأغلى 15

الأسعار الجديدة لتذاكر النقل العام: زيادة جنيه.. والأغلى 15

أسعار المواصلات من موقف عبود.. منوف بـ13 جنيها ودمنهور بـ30

أسعار المواصلات من موقف عبود.. منوف بـ13 جنيها ودمنهور بـ30

لماذا تحركت أسعار الغاز الطبيعي مع البنزين والسولار؟

لماذا تحركت أسعار الغاز الطبيعي مع البنزين والسولار؟

الأسعار الجديدة لأجرة جميع المواصلات داخل القاهرة الكبرى

الأسعار الجديدة لأجرة جميع المواصلات داخل القاهرة الكبرى

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