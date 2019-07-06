محافظ أسيوط يترأس حملة مسائية مفاجئة على عدد من المواقف ومحطات الوقود لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة

ترأس اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، مساء الجمعة، حملة مفاجئة لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة لنقل الركاب بعدد من مواقف سيارات الأجرة بمدينة أسيوط، شملت: "الأزهر، نزلة عبداللاه، والمعلمين الجديد".

شملت جولة المحافظ التأكد من انضباط حركة نقل الركاب، والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة للمواصلات، وتشديد الرقابة وضبط أي مخالفات من السائقين على جميع الخطوط طبقا لتعريفة الركوب المقررة بعد تحريك أسعار المواد البترولية والغاز الطبيعي، والتأكيد على وضع ملصقات التعريفة الجديدة على السيارات واللوحات الإرشادية داخل المواقف.

واستمع نور الدين إلى قائدي السيارات والمواطنين حول تطبيق التعريفة الجديدة، مناشدًا المواطنين بالإبلاغ عن أي تجاوزات يقوم بها قائدو مركبات نقل الركاب تخالف التعريفة المقررة بين المحافظة والمحافظات الأخرى، ومراكز وقرى المحافظة على الخط الساخن وخدمة واتس آب للرقم (01000623873) بالاضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) أو من خلال الرقم الأرضي (2325369 / 088) الخاص غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، لسرعة التعامل معها بالتواصل مع إدارات المرور والمواقف ورؤساء المراكز والأحياء.

كما تفقد المحافظ عددا من محطات الوقود بوسط المدينة للتأكد من التزامها بتطبيق الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية، والاطمئنان على مدى توافر المواد البترولية من السولار والبنزين والغاز الطبيعي، واستمع لعدد من السائقين والمواطنين حول مدى توافر المواد البترولية، مؤكدًا تفعيل الرقابة التموينية والإشراف الكامل علي عملية التوزيع، لافتا أنه سيكون هناك إجراءات وعقوبات رادعة ضد المخالفين.

كان محافظ أسيوط أعلن رفع حالة الاستعداد بالمواقف على مستوى المحافظة ومتابعتها أولًا بأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، المنعقدة بشكل دائم وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لمنع التلاعب بتعريفة نقل الركاب.

وكلف رؤساء المراكز وإدارة المواقف والأجهزة المعنية من المرور ومباحث المرور والتموين ومباحث التموين بالانتشار وتكثيف الحملات على المواقف ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، والتواجد في الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار واستغلال المواطنين عقب اعتماده تعريفة نقل الركاب الجديدة، التي أصبحت 8 جنيهات للتاكسي وجنيهين للسرفيس داخل المدينة، و4 جنيهات لمدينة أسيوط الجديدة، بالإضافة إلى تعديل الأجرة بين مدينة أسيوط ومراكزها لتصبح 10.5 جنيهات لمدينة ديروط و8.5 جنيه لمدينة القوصية، و4.75 جنيه لمدينة منفلوط، و4.25 جنيه لمدينة أبوتيج، و6 جنيهات لمدينة صدفا، و7.5 جنيه لمدينة الغنايم، و4.75 جنيه لمدينة ساحل سليم، و6.5 جنيهات لمدينة البداري، و3.5 جنيه لمدينة أبنوب، و2.5 جنيه لمركز الفتح.

كما تم تعديل تعريفة الأجرة المقررة بين محافظة أسيوط والمحافظات الأخرى فأصبحت 105 جنيهات لمحافظة القاهرة، و92 جنيها للغردقة، و52 جنيها لمحافظة قنا، و46 جنيها لنجع حمادي، و41 جنيها للوادي الجديد، و23 جنيها لسوهاج، و24 جنيها للمنيا، وملوي 17.5 جنيه.