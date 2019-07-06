عقد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، اجتماعا موسعا على ضوء القرارات الأخيرة لترشيد الدعم وتحريك أسعار الوقود.

وقرر محافظ أسوان، أن تكون التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس بزيادة لا تتعدى نسبة الـ 15%، وذلك بعد استعراض خطوط السير لسيارات السيرفيس والتاكسي والبيك آب سواء الداخلية أو الخارجية، حيث تم وضع توجيهات عامة بضرورة مراعاة كل خط سير على حده طبقا للمسافات بين المواقف، بجانب التنسيق مع المحافظات المجاورة لتحديد تعريفة الخطوط الخارجية بين المحافظة وباقي المحافظات الأخرى بسعر موحد.

حضر الاجتماع اللواء سعيد حجازي نائب المحافظ واللواء محمد توفيق مساعد مدير أمن أسوان ومديري شرطة المرور والمرافق ومباحث التموين، علاوة على مديري المواقف والتموين وممثلي اللجنة النقابية للنقل البرى فضلاً عن مسؤولي الجهات الأمنية والرقابية.

وأكد اللواء أحمد إبراهيم أن المحافظة حريصة على أن تكون التعريفة الجديدة تحقق التوازن المطلوب بين مطالب المواطنين والسائقين، مع الأخذ في الاعتبار بأن زيادة أسعار المحروقات لا يعنى الزيادة بنفس النسبة في تعريفة الأجرة حيث توزع الزيادة على عدد الركاب وعدد الكيلومترات المنفذة بلتر الوقود ، بجانب أن سعر الوقود يعتبر أحد عناصر تكاليف وسيلة النقل طبقاً لنسبة الزيادة عن التعريفة السابقة.

ولفت المحافظ إلى ضرورة الإسراع في الإعلان عن التعريفة الجديدة ووضعها على بنرات بالمواقف وأيضاً إستيكر زجاج جميع سيارات السيرفيس الميكروباص والتاكسي والبيك آب لتعريف المواطنين بها بالشكل المطلوب تشمل بيان بخط السير والأجرة وأرقام تليفونات الشكاوى حيث أنه سيتم الضرب بيد من حديد لكل من يحاول التلاعب في الأجرة المحددة من خلال قيام ضباط وأفراد المرور بتحرير مخالفة فورية مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم التنسيق مع مسؤولي الشركات والهيئات والمصانع والمدارس الخاصة على تجهيز وإعداد أسطول كبير من الأتوبيسات وسيارات المينى باص لاستخدامها كوسائل نقل جماعي في حالة حدوث أي محاولات أو تجاوزات من بعض السائقين حيث سيتم توظيف هذا الأسطول طبقاً لإمكانيات كل شركة وهيئة ومصنع ومدرسة، مع وضع خريطة التحركات تشمل المناطق السكنية المستهدفة والتوقيتات الزمنية وأسلوب التدخل السريع دون التأثير على سير العمل في هذه المواقع، مكلفاً مفتشى ومباحث التموين لتشديد الرقابة التموينية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز للتأكد من التزام الجميع بالأسعار التي تم إعلانها وخاصة أنبوبة البوتاجاز المنزلية التي سيتم تسليمها داخل المستودع بـ 65 جنية بالإضافة إلى 5 جنيهات مقابل توصيلها للمنازل، في حين أن أنبوبة البوتاجاز التجاري سيتم تسليمها في المستودع بـ 130جنيها علاوة على 10 جنيهات مقابل توصيلها للمحلات التجارية والورش.

وأوضح محافظ أسوان، بأن إجراءات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة كانت ضرورية من أجل حياه مستقبلية أفضل للأجيال القادمة لأنها ستصب في النهاية لمصلحة المواطن الذى سيجني ثمار هذه الإجراءات في القريب العاجل وخاصة أنه لا مساس بسعر بيع رغيف العيش حيث ستتحمل وزارة التموين فرق أسعار الوقود بالنسبة للمخابز البلدية، مناشداً المواطنين بالإيجابية في الإبلاغ عن أي تجاوزات تحدث من بعض السائقين بالاتصال بغرفة عمليات المحافظة على أرقام (2483115 و 2483116)، أو على الخط الساخن لإدارة مرور أسوان (2430222) ، أو على منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء برقم (16528) حيث سيتم تلقى أي بلاغات أو شكاوى بجانب الرد على الإشاعات المغرضة وسرعة التعامل مع أي طوارئ.