أشعل قرار الشركة المصرية للاتصالات "وي"، برفع سرعات الإنترنت، سوق الاتصالات في مصر، فبعد ساعات من قرار "المصرية للاتصالات"، أرسلت شركة "فودافون مصر" رسالة لعملائها تفيد أنها خفضت باقات الإنترنت 50%، ونصت الرسالة: "خصم كبير على باقات الإنترنت، قضيها على النت مع باقة 20 جنيها الشهرية، بـ10 جنيهات بدلاً من 20 لمدة شهرين، واستمتع بـ1100 ميجا كلم #212 الآن تفاصيل العرض ساري حتى 7-7".

فيما قالت مصادر بشركتي "أورانج واتصالات"، لـ"الوطن"، إن عروضهم مستمرة، ودائما مايقدمون عروضا جديدة تخدم العملاء.

وكانت المصرية للاتصالات قد كشفت، عن تنفیذھا نقلة نوعیة جدیدة في خدمات الإنترنت فائق السرعة في مصر، وذلك في إطار مشروع ضخم لتطویر قدرات الشبكات ورفع جودة خدمات الإنترنت، وانتهت المرحلة الأولى من المشروع في یونیو الماضي، برفع الحد الأقصى لباقات الإنترنت فائق السرعة لتبدأ من 30 میجابیت في الثانیة بدلاً من 5 میجابیت في الثانیة لتمكین العملاء من الاستمتاع بأقصى سرعة تتیحھا الشبكة على الفور، ولمدة شھرین بدون أي زیادة في السعر.

وقالت الشركة المصریة للاتصالات، إنها عملت على زیادة سعة الباقات المقدمة للعملاء لتتماشى مع السرعات والجودة الجدیدة لخدمات الإنترنت، وتلبي الزیادة المستمرة في معدلات الاستخدام، ویحصل العمیل على السرعات الجدیدة بسعر أقل للجیجابیت مقارنة بالأسعار الحالیة الناتجة عن زیادة السرعة، كما راعت في تصمیم الباقات الجدیدة أن تحقق للعمیل میزة تجاریة.