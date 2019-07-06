أدى المستشار عصام الدين محمد فهيم المنشاوي، صباح اليوم، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة تعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

كما منح الرئيس السيسي، المستشارة أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، تقديرًا لجهودها، وبمناسبة اكتمال عطائها في 30 يونيه 2019.

والمستشار عصام الدين محمد فهيم المنشاوي، من مواليد 20 أغسطس 1951، وحصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة عين شمس عام 1973، والتحق بالنيابة الإدارية عام 1975، متدرجًا في مناصبها المختلفة، ولتميزه تولى العديد من المناصب القيادية بالنيابة الإدارية، مديرًا لنيابات المنصورة وبلبيس والزقازيق وطنطا، حتى اختير للعمل وكيلاً للمكتب الفني لرئيس الهيئة، ثم مديرًا لمكتب فني الجيزة، ليجرى اختياره في يوليو 2018، مديرًا للمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات، ثم رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من اليوم.