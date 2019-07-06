تسببت غارات جوية على منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة شمال غربي سوريا، في مقتل 13 مدنيًا، حسبما أفادت قناة "bbc" عربي، في نبأ عاجل.

واتفق وزير الخارجية الروسي، والمبعوث الدولي إلى سوريا، أمس، على إطلاق عمل اللجنة الدستورية بسوريا قريبًا، في محاولة لإيجاد حل للأزمة السورية.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن إطلاق عمل اللجنة الدستورية يمثل خطوة حاسمة على طريق العملية السياسية في سوريا.

ونقلت الخارجية الروسية في بيان، عن "لافروف"، قوله خلال لقائه المبعوث الدولي إلى سوريا، جير بيدرسون، إن الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية، يمثل خطوة حاسمة على طريق إطلاق العملية السياسية في سوريا، معبرًا عن قناعته بأن اللجنة الدستورية ستبدأ عملها قريبًا.

وأشاد "لافروف" بجهود المبعوث الدولي، من خلال إقامة قنوات اتصال مع الحكومة السورية، ومختلف فصائل المعارضة، قائلا إن "هذا التحرك يتماشى تمامًا مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

وأضاف أن الأمم المتحدة تشارك بصفة مراقب في مسار أستانا الخاص بالتسوية في سوريا، والدول الضامنة ستواصل العمل بغية تحقيق نتائج إضافية تصب في مصلحة التوصل إلى سلام دائم في سوريا.

وقال المبعوث الدولي، جير بيدرسون، إن النزاع في سوريا تسبب في معاناة طال أمدها للشعب السوري، معربًا عن ارتياحه لتحقيق تقدم على طريق تشكيل اللجنة الدستورية.

وأشار إلى أنه سيتوجه الأسبوع المقبل، إلى دمشق من أجل إجراء مباحثات مع المسؤولين بشأن تشكيل اللجنة الدستورية، قائلا إن "من شأن إطلاق عمل هذه اللجنة أن يتيح المجال لبدء العملية السياسية في سوريا".